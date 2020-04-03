Zuhal Topal'la Sofrada Kim Kazandı 3 Nisan Haftanın birincisi Kim Oldu !

Zuhal Topal'la Sofrada programında 3 Nisan haftanın birincisi kim oldu kim kazandı! 3 Nisan Cuma günü merakla takip edilen yemek programı Zuhal Topal'la Sofrada programı, tüm heyecanı ile kaldığı yerden devam ediyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta cuma günleri saat 16.30'da ekranlara geliyor.İşte yarışmaya ait detaylar...

3 NİSAN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın birincisi 32 puan ile Nesrin Hanım oldu.

İşte yarışmacıların aldıkları toplam puanlar;

Nesrin Hanım: 32 puan

Gülsen Hanım:31 puan

Sultan Hanım: 25 Puan

Ceyda Hanım: 20 Puan



Fatma Hanım: 20 Puan