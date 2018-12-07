Zuhal Topal'la Sofrada KİM KAZANDI? 7 Aralık haftanın BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada programında 7 Aralık haftanın birincisi kim oldu kim kazandı! 7 Aralık Cuma günü merakla takip edilen yemek programı Zuhal Topal'la Sofrada programı, tüm heyecanı ile kaldığı yerden devam ediyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta cuma günleri saat 16.30'da ekranlara geliyor. 23 Kasım Cuma günü haftanın finalinde sunucu Zuhal Topal 10 bin liralık ödülü kazananı açıkladı. Haftanın finalinde sunucu Zuhal Topal 10 bin liralık ödülü kazananı açıkladı.İşte detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN DURUMU - 30 KASIM'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLMUŞTU?

Haftayı 5. olarak tamamlayan yarışmacı 14 puanlar Şerife ile Hayriye Hanım oldu.

Haftayı 4. olarak tamamlayan yarışmacılar 17 puanla Güllü ile Gülizar ve Şennur ile Meryem oldu.

Haftayı 2. olarak tamamlayan yarışmacı 22 puanla Meryem ile kayınvalidesi oldu.

Haftayı 1. olarak tamamlayan yarışmacı 23 puanla Figen ile Gülseren Hanım oldu.

Böylece Zuhal Topal'la Sofrada'nın haftanın birincisi Figen oldu.

7 ARALIK HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

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