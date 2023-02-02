Zühtü Arslan yeniden Anayasa Mahkemesi başkanı seçildi

AYM bugünkü Genel Kurul gündemine, Zühtü Arslan'ın 4 yıllık görev süresinin dolacak olması nedeniyle başkanlık seçimi yapıldı. Seçimler, 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146'ncı maddesi ile 2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesi uyarınca yapıldı. Yapılan seçimde, 1 başkan, 2 başkanvekili ve 12 üye olmak üzere toplam 15 AYM üyesinden 8'inin oyunu alan Arslan yeniden başkan seçildi.

Evren Doğru



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