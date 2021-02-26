Zula Kadınlar Espor Ligi'nin 2'inci sezonu başlıyor

Türkiye'nin kadınlara özel ligi 'Zula Kadınlar Ligi'nin ikinci sezonu 27 Şubat'ta başlayacak. Tek yerli resmi espor ligi olan Zula Süper Lig'in sahibi InGame Group tarafından, kadın oyuncuların esporda varlığını güçlendirmek ve onlara alan açmak amacıyla geçtiğimiz yıl başlatılan Kadınlar Ligi, bu yıl 8 takımın mücadelesine tanıklık edecek. Artan takım sayısı ve ödül miktarıyla Kadınlar Ligi, 2'nci sezonunda daha zorlu ve adrenalini yüksek mücadelelere sahne olurken, Zula severlere espor heyecanını yaşatacak.

50 bin TL ödüllü Kadınlar Ligi'nde mücadele 7 hafta boyunca sürecek

İlk senesinde kadın oyunculardan büyük ilgi gören ligde ödül havuzu 50 bin TL'ye yükseltildi. Yeni sezonun takımları ABB Aski Espor, fasPay Wildcats, Gamers of Future, Mod-Z, Steel Tactics, İstanbul espor, Sivasspor Espor ile BAL Espor, 50 bin TL'lik ödül havuzu ve şampiyonluk kupası için mücadele edecek. 8 takımın 7 hafta boyunca oynayacağı toplam 56 karşılaşma, 27 Şubat itibariyle cumartesi ve pazar günleri Zula Oyun Espor'un video paylaşım platformu kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye'nin profesyonel kadınlar espor ligi olan Zula Kadınlar Ligi'nin ilki, geçtiğimiz yıl 25-26 Temmuz'da düzenlenmiş ve yapılan final karşılaşmalarının ardından ilk şampiyonunu çıkarmıştı. Kadın oyuncuların kadınlar ligine katılarak espor tarihine adlarını yazdırdığı Kadınlar Ligi'nde 6 takım, 40 bin TL'lik ödül havuzu ve şampiyonluk kupası için 7 hafta boyunca mücadele etmişti. Kadın esporculardan büyük ilgi gören Kadınlar Ligi'nin ilk şampiyonu, bir belediyenin kurduğu ilk espor kulübü olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Aski Espor olurken, Fastpay Wildcats takımı ikinciliği, Gamers of Future ise üçüncülüğü kazanmıştı.

Lig ve play-off'lar olmak üzere iki aşamalı bir sistemle yapılan Kadınlar Ligi'nin finalinde ise anlamlı bir çalışmaya imza atılmıştı. Takımların karşılaşmalarının canlı yayınlandığı finallerde, yayın boyunca bir yandan da şiddete maruz kalarak yaşamını yitiren kadınların isimleri alt bantta 'Yeter' etiketiyle yayınlanmıştı.