1 tonluk "Çalo", 130 bin liradan alıcısını bekliyor

Hakkari'de sahibi tarafından büyük bir özenle beslenen 1 tonluk 'Çalo' adlı tosun, Kurban Bayramı nedeniyle alıcısını bekliyor.

Beçelan Mahallesi'nde ikamet eden kasap Orhan Karagöz, özenle yetiştirdiği 1 tonluk tosununu satışa çıkarttı. ‘Çalo' adını verdiği bir tonluk simental cinsi boğayı Kurban Bayramı için 130 bin liraya satışa çıkarttığını ifade eden Orhan Karagöz, "Yaklaşık 15 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum. Bayrama sayılı günler kala 2,5 yıldır büyük özenle yetiştirdiğim ‘Çalo' adlı kurbanlık tosunumu satışa çıkarttım. Canlı ağırlığı 1 ton. İki üç tane daha var ama daha ufak. 25 -30 kilo kemik çıkar. Gerisi sade yağsız et. 130 bin liradan alıcısını bekliyoruz. 500 kadar küçükbaş hayvan da Kurban Bayramı için hazırdır. Her bütçeye uygun fiyatlar ile Kurban Bayramı için hizmete hazırım" dedi.