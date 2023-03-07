Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği üyeleri, asrın felaketini yaşayan 11 ilin isminin yazdığı pankartlarla doğa yürüyüşü yaptı.

Her hafta boyunca bölgeyi karış karış gezen dernek üyeleri, yaşanan depremden dolayı etkinliklerine bir süreliğine ara vererek bölgede arama kurtarma çalışmalarına katıldılar. Deprem bölgesinde yaptıkları çalışmalar sonucunda 21 vatandaşı sağ olarak enkazların altında çıkarmayı başaran Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği üyeleri, daha sonra ilçeye geri döndü.

Kısa süreliğine ara verdikleri doğa yürüyüşlerine tekrar devam eden 30 kişilik grup, sabah saatlerinde Şemdinli bölgesine hareket etti. Bölgede kahvaltı yapan dernek üyeleri, daha sonra Yüksekova-Şemdinli arasındaki dağlarda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Doğa yürüyüşü sırasında dağcılar, asrın felaketini yaşayan 11 ilin ismini içeren pankartlarla yürüdü.

Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği Başkanı Suat Öztekin, Hatay'ın Antakya ilçesinde arama kurtarma faaliyetine katıldıklarını belirterek, “Deprem bölgesinde 21 kişiyi sağ olarak kurtaran ekibimizin bu moral ve motivasyon etkinliğine ihtiyacı vardı. Ekibimiz için bu vesileyle Yaylapınar bölgesinde bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. 11 ilimizi vuran depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi.