HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okuması ile başlayan programda konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılını kutlamanın büyük onurunu yaşadıklarını söyledi. Vali Akbıyık, "Milletimizin vatan ve bayrak sevgisi, özgür ve bağımsız yaşama tutkusunda ödün vermeden haksızlıklara karşı dimdik ayakta duruşunu ve yeniden var olma mücadelesinin simgesidir İstiklal Marşı. İstiklal Marşı'nda medeniyetimizin en mümtaz değerleri bulunur. İstiklal Marşı'nda Alparslan'ının Anadolu'yu vatan yapma iradesi vardır. İstiklal Marşı, Türkiye'nin her bir köşesinde bu milletin, bu toprakların ilelebet varlığını sürdürebilmesi için silahıyla, bileğiyle, dualarıyla, ekmeğiyle insanlarımızın en saf, en temiz duygularını yansıtır'' dedi.

Program video gösterimi, değişik okullardan öğrencilerin şiir okuması, tiyatro ve oratoryo gösterimi ile ödül töreniyle son buldu. Törene Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.