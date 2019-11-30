15 mahalle yolunda onarım ve stabilize çalışması yapıldı

Havaların soğuduğu ve etrafını çeviren dağların beyaza büründüğü Hakkari'de belediye hizmetleri dur durmak bilmiyor. Yağmur suyu kanaları ve ızgaraları, içme suyu arızaları, çamurdan geçilmeyen yolları stabilize yapılması, çukurlu yollara yama asfalt yapılması, dere yataklarının çöplerden temizlenmesi gibi hummalı bir çalışmanın yürütüldüğü Hakkari'de yapılan hizmetler vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Kar yağışının beklendiği kent merkezindeki çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Hakkari Belediyesi alt ve üst yapı çalışmalarında vatandaşların sıkıntı yaşamaması için kentin 15 değişik mahallesinde başlattığı stabilize ve asfalt yama çalışmaları ise devam ediyor. Dondurucu soğuk havaya rağmen mahallelerde çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri olası kar yağışına karşı ise tüm hazırlıklarını ise tamamladı.