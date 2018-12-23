15 Temmuz gazileri Hakkari'den ayrıldı

Hakkari'ye gelen İstanbul 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Yakınları Yardımlaşma Derneği heyeti, ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.

Dün Hakkari'ye gelerek valilik ziyaretinin ardından kayak merkezini ziyaret eden İstanbul 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Yakınları Yardımlaşma Derneği Başkanı Tarık Solak, Başkan Yardımcısı Yasin Okutan ve beraberindeki heyet, ziyaretlerini gün boyu sürdürdü. Gaziler; Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu ile birlikte kent merkezini dolaşarak vatandaşlarla birlikte çay içip bir süre sohbet ettiler.

Heyet, Vali Akbıyık ve beraberindekilerle çektiği hatıra fotoğrafının ardından kentten ayrıldı.