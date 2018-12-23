İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

15 Temmuz gazileri Hakkari'den ayrıldı

Hakkari’ye gelen İstanbul 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Yakınları Yardımlaşma Derneği heyeti, ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.

Hakkari'ye gelen İstanbul 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Yakınları Yardımlaşma Derneği heyeti, ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.


Dün Hakkari'ye gelerek valilik ziyaretinin ardından kayak merkezini ziyaret eden İstanbul 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Yakınları Yardımlaşma Derneği Başkanı Tarık Solak, Başkan Yardımcısı Yasin Okutan ve beraberindeki heyet, ziyaretlerini gün boyu sürdürdü. Gaziler; Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu ile birlikte kent merkezini dolaşarak vatandaşlarla birlikte çay içip bir süre sohbet ettiler.


Heyet, Vali Akbıyık ve beraberindekilerle çektiği hatıra fotoğrafının ardından kentten ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.