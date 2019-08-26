15 Temmuz parkı tazyikli suyla yıkandı

Hakkari'de 15 Temmuz Parkı Hakkari Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından tazyikli suyla yıkandı.

Ailelerin çocukları ile birlikte akın ettiği Yeni Mahalledeki 15 Temmuz Parkı çöplerden arındırıldıktan sonra itfaiye ekipleri tarafından tazyikli suyla yıkandı. Park alanının yıkanarak temiz bir hale getirildiğini belirten mahalle sakinleri ise bu duyarlılıktan dolayı belediye ekiplerine teşekkür ettiler.