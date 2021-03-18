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18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle tören yapıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle tören yapıldı.


Çukurca Kaymakamlığı önünde düzenlenen törene Kaymakam Hasan Kurt, Belediye Başkanı Ensar Dündan, 2. Hudut Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Saim Tabak, askeri erkan ve kurum amirleri katıldı. Çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

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