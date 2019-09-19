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19 Eylül Gaziler Günü

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.


Şemdinli'deki tören, İlçe Jandarma Komutanlığı önünde yapıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapıldığı törene; İlçe Kaymakamı Yakup Güven, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, Cumhuriyet Savcısı Cihan Terzioğlu, Belediye Başkanı Tahir Saklı, kurum amirleri ve gaziler katıldı.

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