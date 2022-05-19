19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı için pedal çevirdiler

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bisikletli bir grup, Yüksekova ve Esendere arasında başlayarak İran sınırına kadar 25 kilometre pedal çevirdi.

Esendere Belediyesinin desteğiyle yapılan bisiklet etkinliği ilçe merkezinde 50 kişinin bir araya gelerek ‘19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı' çerçevesinde İran sınırına kadar hiç durmadan bisiklet sürdüler. Yüksekova merkezden başlayan bisiklet turu İran sınırında bulunan Esendere Sınır Kapısında son buldu.

Bisiklet turunda 50 kişiyle yol aldıklarını belirten Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Canan, "Esendere Belde Belediyesinin katkılarıyla ve Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesinin öğretmenleri ile beraber, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı nedeniyle, Yüksekova ile Esendere arasında 25 kilometresinde başlayarak İran sınırına kadar bisiklet sürdük. Yani bize bu fırsatı sağlayan Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu'ya teşekkür ederiz'' dedi.

Bisiklet turuna, Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, Yüksekova İlçe Şube Müdürü Serdal Elmacı, Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan ve çok sayıda öğretmen katıldı.