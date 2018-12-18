‘1915 Savaş Malzemeleri Müzesi' Hakkari'de açıldı

Hakkari Valiliğinin katkılarıyla açılan ‘1915 Savaş Malzemeleri Müzesi' yoğun ilgi gördü.

Atatürk Kültür Merkezindeki ‘1915 Savaş Malzemeleri Müzesi'nin açılışına Hakkari Valisi İdris Akbıyık, vali yardımcıları Mustafa Pala ve İdris Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Burada konuşan Çanakkale Gezici Müzeler Koordinatörü Cengiz Yürükaslan, 10 yıldır çeşitli illerde sergi açtıklarını belirterek, “Müzenin amacı; Çanakkale'ye gidemeyen, oraları görme imkanı olmayan öğrencilere Çanakkale'yi doğru anlatmak. 10 gün boyunca müze Hakkari'de açık olacak. Öğrencilerimiz programlı bir şekilde gelip görecekler” dedi.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık ise, bugün ‘1915 Savaş Malzemeleri Müzesi'ni hep birlikte gezeceklerini ifade ederek, “Çanakkale; tarihimiz için, milletimiz için, Türk dünyası için bir dönüm noktasıdır ve önemli bir savaştır. Milletimizin Hakkarilisiyle, Balıkesirlisiyle, Musullusuyla, Malatyalısıyla 250 bin şehit verdiğimiz bir varoluş savaşı. Bunu bütün gençlerimize, çocuklarımıza gezdirmemiz, göstermemiz ve bu ruhu yaşatmamız gerekiyor. Ancak hepimiz aynı imkanlara sahip değiliz. Çok azımız Çanakkale'ye gidebiliyor. Bu müze bu anlamda çok önemlidir. Beraber bu ruhu bir nebze olsun göreceğiz ve tadacağız. Ben emeği geçen, Çanakkale'den müzeyi buraya kadar getiren arkadaşlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bazı öğrenciler ise, Çanakkale'yi hiç görmediklerini belirterek, müzede sergilenen yaşam ve savaş malzemelerini görünce duygulandıklarını belirttiler. Büyük zorluk ve kısıtlı imkanlara rağmen o tarihte büyük bir mücadele verildiğini anlatan öğrenciler, Anadolu insanlarının o tarihte büyük bir destan yazdığını kaydettiler.