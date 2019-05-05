Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 4 gün boyunca renkli görüntülere sahne olan "2. Çukurca Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali" sona erdi.

İçişleri Bakanlığı himayesinde, Hakkari Valiliği, Çukurca Kaymakamlığı, Çukurca Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle düzenlenen "2. Çukurca Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali" bugün yapılan programla sona erdi. İlçenin tanıtımına katkı sağlamak için 2 Mayıs'ta başlayan festivalde yamaç paraşütü, kaya tırmanışı, rafting, paintball, off-road ve bisiklet etkinlikleri düzenlendi.

Bir zamanlar çatışmaların yoğun yaşandığı ilçeye gelen yaklaşık 450 fotoğraf sanatçısı ise 4 gün boyunca yapılan etkinlikleri ve bölgenin doğal güzelliklerini fotoğraflamak için birbirleriyle kıyasıya yarıştılar. Dereceye girecek fotoğraflar ise kaymakamlığın oluşturduğu jüri üyeleri tarafından değerlendirildikten sonra ödüllendirileceği bildirildi.

Etkinlikler kapsamında İzmir'den kaya tırmanışı için ilçeye gelen Ömer Borçin ise, Hakkari'ye gelmekten son derece mutlu olduğunu söyledi.

Borçin, “Buradaki kayalar ve rotalar İzmir'e kıyasla çok güzel. 8 gündür ilçedeyim. Burada rotamızı çizdik ve kazıklarımızı çaktık. Burada güzel insanlar var. İlçenin daha çok değerlendirilmesini düşünüyorum” dedi.

Konaklama imkanın kısıtlı olduğu ilçede ise kaymakamlık, gelen misafirler için en büyük desteği ilçe halkından aldı. 2 misafirhane dışında otelin olmadığı ilçede, vatandaşlar gelen misafirleri kendi evlerinde ağırladı.

Emir Şaban Mahallesi'nde ikamet eden H. Hacı Duran da, 4 gün boyunca evinde misafir ettiği Gaziantepli Duygu ve Burak Güralp çifti ile Van'dan Ferhat Orak ve İstanbul'dan Ünal Mecit için gece yarılarına kadar Türkçe ve Kürtçe şarkılar söyledi.

Fotoğraf yarışması kategorisinde ilçeye geldiklerini ifade eden misafirler ise, Hacı Duran'ın hoş sohbeti ve misafirperverliğinden ötürü kendisine ve ailesine teşekkür ettiler.