İhlas Haber Ajansı

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20 yaşındaki genç kız korona virüse yenik düştü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 20 yaşındaki bir genç kız korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 20 yaşındaki bir genç kız korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.


Yüksekova'da korona virüs hastalığına yakalanan ve yaklaşık bir aydır Van'da tedavi gören Türkan Abo (20), doktorların bütün müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Konuyla ilgili bilgi veren Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, "Akrabam olan Türkan Abo maalesef yakalandığı Covid-19 hastalığıyla 1 aydır mücadele ediyordu. Doktorların bütün müdahalelerine rağmen maalesef hayata tutunamayan Türkan, aramızdan ayrıldı. Bütün hemşehrilerimizden ricamız lütfen aşılarınızı yapın. Bu hastalıkla mücadele edeceğimiz en büyük silah, aşıdır. Herkes aşılarını lütfen ihmal etmesin” dedi.


Başkan Büyüksu vefat eden Türkan Abo'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerinde bulundu.

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