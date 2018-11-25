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24 Kasım Öğretmenler Günü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Öz İlgi Rehabilitasyon Merkezi tarafında Öğretmenler Günü nedeniyle pir program düzenlendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Öz İlgi Rehabilitasyon Merkezi tarafında Öğretmenler Günü nedeniyle pir program düzenlendi.


İlçedeki bir kafede düzenlenen yemeğe rehabilitasyon merkezinin müdürü ve öğretmenleri katıldı. Yemekten sonra konuşan Merkez Müdürü Cebrail İrinç, öğretmenlik mesleğinin önemine değindi. Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Cebrail İrinç, “Tüm emekçi öğretmen arkadaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutlar, bu hatırlanmanın bir gün değil her zamana yayılması, ayrıca bu kutsal mesleğin hak ettiği değeri tekrar bulması temennisiyle günümüz kutlu olsun” dedi.

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