Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir program düzenlendi.

Hükümet konağının önünde düzenlenen törende ilk önce Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinin konferans salonunda devam etti. Günün anlam ve öneminin anlatıldığı programda, sinevizyon gösterisi sunuldu.

Burada konuşan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, bu bölgede öğretmenlik yapmanın hem zor hem de keyifli olduğunu belirtti. Kendüzler, öğrencilik anısını anlattığı konuşmanın ardından bütün öğretmenlerin gününü kutladı.

Kendüzler'in konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Öğretmenler Günü mesajı okundu. Program, çeşitli etkinliklerle son buldu.

Programa 3. Piyade Tümen Komutanı Metin Tokel, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Yüksekova Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, kurum amirleri, öğretmen, öğrenciler ve veliler katıldı.