24 Kasım Öğretmenler Günü

Program sabah saatlerinde valilik önündeki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ün çelenk sunmasıyla başladı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda devam eden programa; Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Hamdi Ünal Akmeşe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cemal Adıyaman, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, CHP İl Başkanı Nazım Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, öğretmen ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, gelen mesajların okunması ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ün konuşması ile devam etti. Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, öğretmenlik her şeyden önce bir ideal, gaye ve bir hizmet mesleği olduğunu belirterek, “Öğretmenler sadece belirli bir zamanın değil; dünün, bugünün ve yarının sahipleridir. Biz eğitimciler, toplumun önünde giden gönül erleri olduk. Hayatımız boyunca yüreğimizin ve beynimizin renkleriyle hayatı boyadık. Çocukların sesleriyle, türküler besteledik. Onların sevinçleri sevincimiz, acıları acımız, umutları umutlarımız oldu” dedi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ise, ilk emri “Oku” olan bir dinin, tarihte çağ açıp çağ kapatan bir medeniyetin mensupları olarak; bilimin, öğrenmenin ve öğretmenlerin büyük bir önemi olduğunu söyledi. Vali Akbıyık, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarında yer verdiği gibi, sizler kutsal bir vazifeyi icra ediyorsunuz. Ailelerimizin size emanet ettiği çocukları yetiştiriyorsunuz. Adeta bir nakkaş gibi işliyor, onlara bilginizle birlikte kişiliğinizi de katıyorsunuz. Öğretmenlik yalnızca sınıfta edinilen bilgileri aktarmak değildir. Öğretmenlik, irfanla çocuklarımızı geleceğe hazırlamaktır” dedi.

Program, mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin and içmesi, gölge oyunu, zeybek gösterisi, şiir, skeç, halk oyunları gösterisi ve emekli öğretmen Rahmi Keskin'e şeref belgesinin verilmesi ile sona erdi.