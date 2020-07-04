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25 yıldır kapalı olan yol hizmete açıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Kamışlı köyünde 25 yıldır bazı nedenlerden dolayı kapalı olan yol, genç girişimci Servet Akkurt’un çabaları sonucu tekrar hizmete açıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kamışlı köyünde 25 yıldır bazı nedenlerden dolayı kapalı olan yol, genç girişimci Servet Akkurt'un çabaları sonucu tekrar hizmete açıldı.


İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyünde 25 yıldır bazı nedenlerden ötürü kapalı olan yol, Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme Derneği (YUKADER) Yönetim Kurulu Üyesi ve Renkli Eller Sanat Atölyesi Müdürü Servet Akkurt'un çabaları sonucu açıldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Genç girişimci Servet Akkurt, yolun aileler arasında yaşanan husumetten ötürü kapalı olduğunu ifade etti. Akkurt, '' 25 yıl önce bizim Kamışlı köyünde aileler arasındaki husumetlerden dolayı 20 hanelik mahalle yolu kapalıydı. Bizlerde aileleri bir araya getirerek aralarındaki husumeti tatlıya bağladık ve 25 yıldır kapalı olan yolu tekrar açtık. Ben bu anlamda bize destek veren İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür ediyorum. İnşallah köyümüz için daha güzel hizmetler sunacağız. Köyüme hizmet etmek hep çocukluk hayalimdi. İnşallah bundan her şey daha da güzel olacak” dedi.

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