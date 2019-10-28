29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir tören düzenlendi.

Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan kaymakamlık binasının önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Törene Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Garnizon Komutanı Albay Hasan Koyuncu, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Servet Canlı, STK temsilcileri, muhtarlar, okul müdürleri, öğretmenler, polis ve askeri erkan katıldı.