Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle program düzenlendi.

Yüksekova ilçesinde 3 Aralık Dünya Engeliler Günü nedeniyle Özel Yüksekova İlk Adım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Gençlik Merkezinin ortaklaşa düzenledikleri program, Gençlik Merkezinin spor salonunda yapıldı. Programa Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Volkan Gürler, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, İlçe Müftüsü Şakir Şahin, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hakkari Engeliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu bir konuşma yaptı.

Daha sonra öğretmen ve öğrencilerin hazırladıkları etkiliklerle devam eden programda Kaymakam Kendüzler ve engelliler pasta kesti.

Program, yerel sanatçıların seslendirdiği şarkılarla son buldu.