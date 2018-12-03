Hakkari’nin Çukurca Devlet Hastanesinde görevli personeller, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenledi.
Hakkari'nin Çukurca Devlet Hastanesinde görevli personeller, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenledi.
Çukurca Devlet Hastanesinde görevli sağlık personelleri, vücut diliyle engelli insanların sorunlarına dikkat çektiler. Braille (görme engelliler) alfabesini okuyarak, bastonla sarı çizgide yürümeye çalışan sağlık personelleri, vatandaşlardan da büyük takdir topladı.