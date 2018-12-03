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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.


Özel Fizyoaktif Sağlıklı Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İskender Akdoğan, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, engellilerin konu edildiği kısa film gösterimiyle devam etti. Engelli öğrencilerin hazırladığı gösterilerin sahnelenmesi ve şarkıların seslendirilmesiyle program sona erdi.

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