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3 bin 450 rakımlı Cilo-Sat göllerinde çöp topladılar

Hakkari’deki vatandaşlar örnek bir davranış sergileyerek, 3 bin 450 rakımlı Cilo-Sat göllerinde çöp toplayarak doğayı koruma mesajı verdiler.

Hakkari'deki vatandaşlar örnek bir davranış sergileyerek, 3 bin 450 rakımlı Cilo-Sat göllerinde çöp toplayarak doğayı koruma mesajı verdiler.


Hakkarili bazı vatandaşlar, İkiyaka Dağlarında bulunan 3 bin 450 rakımlı Cilo ve Sat göllerinde çöp toplayarak, örnek bir davranış sergilediler. Buradaki muhteşem doğanın kirlenmemesi için böyle bir etkinliğin düzenlendiğini ifade eden vatandaşlar, doğayı koruma noktasında herkesin sorumlu olduğunu söylediler.

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