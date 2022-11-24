İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

3 bin 500 rakımdaki su arızası onarıldı

Hakkari’nin 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası’nda meydana gelen su arızası belediye ekipleri tarafından olumsuz hava şartlarına rağmen giderildi.

Hakkari'nin 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'nda meydana gelen su arızası belediye ekipleri tarafından olumsuz hava şartlarına rağmen giderildi.


Şehrin içme suyunu karşılayan Berçelan Yaylası'ndaki 450'lik ana su hattında arıza meydana geldi. Hemen harekete geçen Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklığının eksiye düştüğü bölgeye kısa sürede ulaştı. Yoğun bir şekilde çalışan belediye ekipleri, 6 saatin ardından arızayı gidererek kent merkezine yeniden su akışını sağladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.