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3 günde 500 kamyon kar taşındı

Hakkari Belediyesi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 günde 500 kamyon kar şehir dışına taşındı.


Birçok yerleşim yerinin kapalı bulunduğu Hakkari'de, karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi, yağışların etkisini kaybetmesiyle birlikte çarşı merkezinde başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor.


10 iş makinesinin yardımıyla yapılan karla mücadele çalışmasında, 3 gün içerisinde yaklaşık 500 kamyon kar yığınının şehir dışına çıkartıldığı bertildi. Çalışmaların halen devam ettiği kent merkezinde, araçların giremediği noktalar ise belediye personeli tarafından küreklerin yardımıyla temizleniyor.

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