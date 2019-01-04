3 günde 500 kamyon kar taşındı

Birçok yerleşim yerinin kapalı bulunduğu Hakkari'de, karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi, yağışların etkisini kaybetmesiyle birlikte çarşı merkezinde başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

10 iş makinesinin yardımıyla yapılan karla mücadele çalışmasında, 3 gün içerisinde yaklaşık 500 kamyon kar yığınının şehir dışına çıkartıldığı bertildi. Çalışmaların halen devam ettiği kent merkezinde, araçların giremediği noktalar ise belediye personeli tarafından küreklerin yardımıyla temizleniyor.