İhlas Haber Ajansı

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30 kişilik grup 50 kilometre pedal çevirdi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir araya gelen 30 kişilik grup, 50 kilometre pedal çevirdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araya gelen 30 kişilik grup, 50 kilometre pedal çevirdi.


Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği, her hafta olduğu gibi bu hafta da bölgeyi tanıtmak için pedal çevirdi. 50 kilometre pedal çevirdiklerini ifade eden Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Suat Öztekin, “Hakkari il merkezi ve ilçelerini tanıtmak için geziyoruz. Bu hafta farklı bir etkinlikte arkadaşlarla bir araya geldik. 30 kişilik grupla toplam 50 kilometre yol kat ettik” dedi.


Dernek üyesi İslam Gürdal ise sabahın erken saatinde Sabancı İlkokulu önündeki kavşakta grubun bir araya geldiğini ve 50 kilometre bisiklet turu yaptığını belirterek, “Biz bisiklet turu yaparken de bölgenin güzelliklerini yerinde gezdik. İlçe merkezine yakın tüm köyleri gezerek bisikletle 50 kilometre pedal çevirdik” ifadelerini kullandı.

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