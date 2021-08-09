318 kilo esrar ele geçirildi

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 09.08.2021 günü ilimiz merkez Ördekli köyü kırsal alanında gizlenmiş vaziyette; 4 adet büyük jelikan ve 3 adet küçük bidon içerisinde toplam 318 kilo esrar maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.