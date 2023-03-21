32 madalyayla dönen Yüksekovalı sporculara davul zurnalı karşılama

Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası'ndan 33 madalyayla dönen Hakkari'nin Yüksekovalı sporcuları, ilçede davul zurnayla karşılandı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde 17-19 Mart tarihleri arasında düzenlenen Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası'na 19 ilden 187 sporcu katıldı. Yarışmaya katılan Yüksekovalı sporcular, gösterdikleri üstün performansla 15 altın, 7 gümüş, 8 bronz ve 3 tane de dördüncülük olmak üzere toplam 33 madalya ile Türkiye şampiyonu oldular.

Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün önünde davul zurnayla karşılanan sporcular, tebrikleri kabul etti. 14 yaşındaki Erdem Geylani, ilk etapta Erzurum'da yapılan yarışmada birinci olduklarını hatırlatarak, “Daha sonra Türkiye şampiyonası için Bolu'ya gittik. Burada da il adına yarıştık ve 15 tane birincilik aldık. Çok sevinçliyiz ve mutluyuz. Türkiye şampiyonası olduk. İlçede bizi davulla zurnayla karşıladılar. Gelecek sene de inşallah dünya şampiyonası için mücadele edeceğiz” dedi.

Sporcu Elif Özer ise Bolu'da yapılan yarışmada birinci olduklarını söyleyerek, “Bu heyecanla devam edeceğiz. İnşallah dünya şampiyonasına kadar gideriz” ifadelerini kullandı.

Ecrin Şirin Canan da birinciliği Yüksekova'ya getirdiklerini ifade ederek, “Bunun için çok mutluyum. Her şeye rağmen biz kazanmayı başardık. Tek hedefimiz dünya şampiyonasıdır” şeklinde konuştu.

Karşılamaya Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sami Keskin, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç da katıldı.