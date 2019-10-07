4 Ekim Hayvanları Korumu Günü

Veteriner İşleri Müdürü Emrullah Kanar, Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu, Veteriner Teknikeri Fatih Çiftçi ve beraberindeki ekip, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) destekli değişik okullardaki öğrencilere hayvan sevgisi ve hakları hakkında detaylı bilgiler verdiler. Yanlarına götürdükleri kedi ve köpek yavruları ile öğrencilere sınıflarda uygulamalı olarak bilgilendirme yapan ekip, öğrencilerin sevgi seli ile karşılandılar.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde de Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın katılımıyla okullarda gelen öğrencilere klinik gezdirilerek; burada yaralı, güçten düşmüş hayvanlar hakkında bilgi verildi. Hayvan sevgisi ve hayvanlara nasıl davranılması gerektiği hakkında bilgi veren veterinerler, herkesin kendi çapında hayvanlara sahip çıkması gerektiğini söylediler.