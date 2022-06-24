İhlas Haber Ajansı

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4. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali devam ediyor

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yapılan 4.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yapılan 4. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali devam ediyor.


Çukurca Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde eğitimci olan Erkan Kanat ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu resim sergisi Kent Meydanı'nda sergilenmeye başlandı. Yoğun ilginin görüldüğü sergiye Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, Çukurca Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi, AK Parti İlçe Başkanı Zeki Derin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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