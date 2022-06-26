İhlas Haber Ajansı

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4. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali sona erdi

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde bu yıl 4.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bu yıl 4.'sü düzenlenen Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali verilen konserle son buldu.


Çukurca kent meydanında düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlçedeki yerel sanatçılar, dengbejler ve sanatçı Aydın Aydın konserde Türkçe ve Kürtçe şarkılar seslendirdi. Katılımcılar halay çekerek gece geç saatlere kadar eğlendi. Etkinliğe Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Çukurca İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi, AK Parti İlçe Başkanı Zeki Derin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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