45 dağcı Sat Gölleri'nin güzelliklerini görme fırsatı buldu

Hakkari'nin Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği (YEKDASDER), 45 dağcının katılımı ile 3500 rakımlı Sat Gölleri'nde doğa yürüyüşü düzenledi.

Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği, her hafta olduğu gibi bu hafta da bölgenin güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor. Cengiz Topel Caddesi'nde sabah bir araya gelen 45 kişilik grup, Şemdinli bölgesine hareket etti. Bölgede kahvaltı yapan dernek üyeleri, daha sonra Yüksekova İkiyaka'da bulunan Sat Gölleri'nde yürüyüş yaptı.

Her hafta başka güzellikleri tanıttıklarını belirten Dernek Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, "Bu hafta yaptığımız etkinlik neticesinde 45 kişilik ekiple birlikte Sat Gölleri'ni gezdik. Yüksekova ve Sat Gölleri arasında 47 kilometre bulunuyor. Tahmini 1 saat 30 dakika yol süresi sürüyor. Göller bölgesi yüksekliği 3 bin 500, zirveler ise 3 bin 600'e kadar çıkan yüksekliğe sahiptir. Bilindiği üzere eskiden ulaşımı çok zordu, şu an kolay bir şekilde Sat Gölleri'ne ulaşmak mümkün. Her mevsim doğa harikası olan Sat Gölleri'nde birbirinden farklı yer şekilleri, dağlar, vadiler ve toplam 13 tane irili ufaklı göl bulunuyor. Diğer güney yakasında bulunan 6 göl ise şu an güvenlik nedeniyle kapalıdır. Mevsimin ilk karının yağmasıyla İsviçre Alplerine benzer bir görüntüye sahiptir'' dedi.

Dernek üyesi Mazlum Akdoğan, "Dernek sayesinde bölgemizin hemen hemen her yerini gezme imkanım doğdu. Bu etkinliklerinden bir tanesi ise Sat Gölleri'dir. Eşsiz güzelliği ile insanı cezbeden bir özelliği vardır. Dağların yüksekliği ile insanın başını döndüren bir bölgedir. Herkesin görmesi gereken yerlerden bir tanesidir'' ifadelerini kullandı.

Dernek üyelerinden Tuncay Tekirdağ ise, "Bu hafta ekip arkadaşlarımızla birlikte Sat Gölleri'ne geldik. Sat Gölleri'ni görme ve tanıma fırsatım olmadı ve hep içimde idi ama YEKDASDER ile bölgeye geldim, tanıma ve görme fırsatım doğdu. Bildiğiniz üzere Yüksekova doğanın kendisini burada hissettirdiği bir yerdir ve her yeri farklı bir güzellik barındıran özelliğe sahiptir. Burada yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum'' şeklinde konuştu.