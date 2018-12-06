Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 5 Aralık Kadın Hakları Günü nedeniyle bir program düzenlendi.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen programa Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Gürler, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Aile Destekleme Merkezi Müdürü Zübeyde Özcan, kurum amirleri ile çok sayıda kadın katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Yüksekova Sosyal Etki ve Kültür Derneği Başkanı Esengül Özcan ve Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği Başkanı Hatice Temir'in konuşmalarıyla devam etti.

Daha sonra kürsüye çıkan Kaymakam Kendüzler, kadının hayatımızdaki yerine değinerek, “Toplumumuzun yapısı, çekirdeği aileden oluşuyor. Ailelerimiz ne kadar sağlam, ne kadar iyi, ne kadar güçlü olursa toplum da o kadar sağlam, güçlü ve iyi bir toplum olur. Aile; anne ve babadan oluşur. Daha ziyade anneden oluşur, hepimiz birer annenin evlatlarıyız. Buradaki herkes birer annenin evladıdır. Dünyada karşılıksız tek sevgi anne-çocuk sevgidir. Menfaatsiz ve karşılıksızdır. Geçtiğimiz haftalarda Öğretmenler Günü'nü kutladık. Ancak ilk öğretmenimiz annelerimiz, annelerimizin kucağında biz dünyayı tanıyoruz, dünyaya ilk annelerimizin bakış açısıyla bakıyoruz. Cumhuriyetimizin kurulmasıyla özellikle 1930 yılında kadınlarımıza belediye seçimlerine girme hakkı verildi. 1933'te kadınlara muhtar olma hakkı verildi. Bugün yıldönümü kutladığımız 5 Aralık 1934'te kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Bu duygu ve düşüncelerle bugünde tekrar dernek yöneticilerimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Plaket takdiminin ardından Atatürk İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin folklor gösterisi ve kadınların halay çekmesiyle program son buldu.