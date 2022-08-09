5 çocuk babası kaybettiği parasını arıyor

Hakkari'de çobanlık yaparak geçimini sağlayan ve banka borcunu ödemek için sattığı 3 kuzu parasını kaybeden Reşit Kaya isimli vatandaş, kentin her noktasında parasını arıyor.

Otluca köyünde çobanlık yaparak geçimini sağlayan 5 çocuk babası Reşit Kaya, bir banka şubesinde çektiği kredi taksitini ödemek için elinde bulunan 3 kuzuyu sattığını belirtti. Kaya, “Otluca köyünde çobanlık yaparak geçimimi sağlıyorum. Bir bankada çektiğim kredinin taksitini ödemek için elimde bulunan 3 kuzuyu sattım. 11 bin TL'yi poşetin içene sararak ceketimin cebine bıraktım. Şehir merkezine gelerek önce camiye gittim sonra da bankanın yolunu tutum. Bankada cebime baktığımda para yoktu. Poşete sardığım için cebimde kayarak düşmüş. Cemiye gittim ve geldiğim tüm noktalara baktım bulamadım. Yaklaşık 3 gündür paramı arıyorum ama bulamıyorum. Bulanlar insanlık namına bana geri getirsin, çok zor durumdayım” dedi.