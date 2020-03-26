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5 gündür inşatta mahsur kalan köpekler kurtarıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 5 katlı bir inşaatın en üst katında mahsur kalan köpekler kurtarıldı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 5 katlı bir inşaatın en üst katında mahsur kalan köpekler kurtarıldı.


İlçenin Güngör Mahallesi'nde bulunan 5 katlı inşaatın en üst katında mahsur kalan köpekler için Yüksekova Belediyesi ekipleri harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler, korku halinde olan ve saldırganlaşan köpekleri iğneyle bayılttıktan sonra indirdi. Yaptıkları tedavi sonrası köpekleri gözetim altına aldıklarını ifade eden Yüksekova Belediyesi Veteriner Hekimi Hekim Kaçan, “Köpekler 5 gündür merdivenden çıktıkları inşaattan inemiyorlar. Vatandaşlar da kendi imkanlarıyla köpekleri indiremeyince bize haber verdiler. Bizde gidip normal aparatlarla indirmeye çalıştık, ama köpekler ya açlıktan ya da korktuklarından saldırgan oldukları için iğneyle uyutup öyle indirdik. Hayvanlara gerekli antibiyotik vitamin desteğinde bulunduk” dedi.

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