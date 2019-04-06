50 liralık malzeme için yüzlerce kişiyi susuz bıraktılar

Hakkari'ni Yüksekova ilçesinde birçok mahalleye içme suyu sağlanan sondaj kuyusu ve binasında 50 liralık malzeme çalan hırsız veya hırsızlar, yüzlerce evi ise susuz bıraktı.

Yüksekova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve Eski Kışla ile Mezarlık mahalleleriyle Şemdinli yolunun tamamına su temin eden sondaj kuyusu ve binası, hırsız veya hırsızlar tarafından soyuldu. Gece kapıyı kırarak içeri giren kişi veya kişiler, sondaj yükselticisinin bağlantılarını sağlayan bakır kablolar ile sondaj binasına bağlı elektrik iletkenlerini koparıp çalarken, içeride var olan malzemelere de zarar verdi. Yüksekova Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü gezici ekibi tarafından fark edilen hırsızlık olayının yetkililere bildirilmesiyle birlikte, emniyete bağlı ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Hırsızlığın yaşandığı sondaja gelen Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Cemil Özer, "Bu yapılan insanlık dışı bir harekettir. Onca vatandaşımız günlerce susuz kalacak. Hırsızların aldıkları topu topuna 50 liralık malzeme, bize verdikleri zarar ise en az 20 bin liranın üzeridir. Gecenin geç saatlerinde kapıyı kırarak girmişler ve içeride ne var ne yok kırıp dökmüşler. Daha sonra yükselticiyi kırıp içindeki bakırı almışlar. Elektrik kablolarında bulunan bakırı çıkarmışlar. Yani bunca zarar vermişler ve şu an incelemeye alındı. Umuyoruz ki bunu yapanların bir an önce bulunması ve gerekli işlemlerin yapılmasıdır. Ekiplerimizle zararı gidermeye çalışacağız ki vatandaşlarımıza yeniden su verebilelim. Yaşanacak su kesintisinin bu yüzden olduğunu vatandaşlarımızın bilmesini istiyoruz" dedi.