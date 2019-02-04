6 mezra yolunda karla mücadele çalışması

Hakkari'de kapalı bulunan 6 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarını devam ediyor.

İl genelinde kısa sürede onlarca köy ve mezra yolunu açan Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, halen kapalı olan 6 mezra yolunda çalışmalarını sürdürüyor. Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesinde kapalı olan 6 mezra yolunun açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğünü açıkladı.