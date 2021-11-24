68 yıl sonra araç yoluna kavuştular

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Emirşaban Mahallesine bağlı Şivko miyon mevkiindeki küme evlerine 68 yıl sonra araç yolu yapıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Emirşaban Mahallesinde yeni yol çalışması başlattıklarını belirterek, Şivko miyon mevkiinde vatandaşların talebi doğrultusunda araç yolu açmaya başladıklarını söyledi. Amaçlarının belediyenin bütün imkanlarını vatandaşların yararına kullanmak olduğunu belirten Başkan Dündar, hedeflerini ilçedeki alt yapısı olmayan hiç bir mahalle ve ev kalmaması olduğunu söyledi.

20 yıl önce terör nedeniyle Çukurca'ya yerleştiğini belirten Nurettin Ertunç (65) isimli vatandaş ise ev için lazım olan bütün malzemeyi kendi imkanlarıyla, bazen de sırtlarında taşıdıklarını söyledi. Hastaları olduğunda araç yolu olmadığı için ambulansın gelemediğini ve bu nedenle çok zorluklar yaşadıklarını dile getiren Ertunç, Çukurca Belediyesi tarafından yapılacak olan araç yolu sayesinde artık rahat bir nefes alacaklarını söyledi. Ertunç, 68 yıl aradan sonra yapılan bu hizmetten dolayı Belediye Başkanı Ensar Dündar'a teşekkür etti.