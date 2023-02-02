8 kilometreyi 2 saatte aşarak hastaya ulaştılar

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yüksek ateş şikayeti olan engelli çocuk, sağlık ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Şemdinli ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Altınsu köyünün İncesu Mahallesi'nde ikamet eden ve yüksek ateş şikayeti olan engelli Yakup Elmas (15) için ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Hemen harekete geçen sağlık ekipleri, 2 gündür etkili olan kar yağışından dolayı yolları kapalı olan mahalleye paletli ambulansla gitmek üzere yola çıktı. 8 kilometrelik yolu 2 saatte aşabilen ekipler, yaptıkları ilk müdahalenin ardından hasta Yakup Elmas'ı paletli ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine ulaştırdı. Engelli çocuk tedavi altına alınırken, ailesi ise fedakar sağlık çalışanlarına teşekkür etti.