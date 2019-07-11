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8 nüfuslu Aktaş ailesinin evi sular altında kaldı

Hakkari’nin Keklikpınar Mahallesi’nde yaşayan 8 nüfuslu Aktaş ailesi, içme suyu borusunun patlaması sonucu evleri sular altında kaldı.

Hakkari'nin Keklikpınar Mahallesi'nde yaşayan 8 nüfuslu Aktaş ailesi, içme suyu borusunun patlaması sonucu evleri sular altında kaldı.


Keklikpınar Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Aktaş isimli vatandaşın tek katlı toprak evin içinde geçmekte olan içme suyu hattının patlaması sonucu evde maddi hasar meydana geldi. Su seviyesinin her geçen dakikada yükselmesi üzerine ev eşyaları sular altında kalan Aktaş ailesi, durumu belediyeye bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen belediye encümeni Ramazan Çetin ve beraberindeki belediye ekibi, aileye geçmiş olsun dileklerinde bulunarak suyu kapattılar.


Ev eşyalarının sular altında kaldığı Aktaş ailesinin toprak evinin duvarındaki sıvalar ise döküldü.

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