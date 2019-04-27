99 Çizgide Esma-Ül Hüsna

Selahaddin Eyyübi Kültür Merkezinin alt katında açılan sergide 99 çizgide ahşap üzerinde Esma-Ül Hüsna konulu oyma resimleri bulunuyor. 99 çizgili ahşaptan oyma Esma-Ül Hüsna sergisi ziyaretçilerden tam not aldı. Sergiye Ak Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cevat Saydaş, Yüksekova Sosyal Etki ve Kültür Derneği Başkanı Esengül Pınar Özcan ile Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği Başkanı Hatice Temir katıldı.

Kültür merkezinde gerçekleştiren Sergi, akşam saat 6 gibi sona erdi.