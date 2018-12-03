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Aç kalan ayılar arı kovanlarına saldırdı

Hakkari’nin Çukurca ilçesi aç kalan ayılar, arı kovanlarına büyük zarar verdi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi aç kalan ayılar, arı kovanlarına büyük zarar verdi.


Yaban hayvanlarının en çok bulunduğu bölgelerin başında yer alan Çukurca ilçesinin Narlı köyü, son günlerde ayı saldırıları ile karşı karşıya kaldı. Narlı köyü sakinlerinden Sadi Kurt, köyün üst tarafında bulunan arı kovanlarının ayı saldırısına maruz kaldığını ifade ederek, ayıların artık bölgeyi mesken tutuğunu ve 15'nci defa arı kovanlara saldırdığını söyledi. Zararının çok büyük olduğunu belirten Kurt, ayıları korkutmak için her yolu denediklerini, ancak bir türlü başarılı olamadığını kaydetti.

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