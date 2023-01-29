İhlas Haber Ajansı

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Aç kalan tilkiler mahalleye indi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yiyecek aramak için mahalleye inen tilkiler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yiyecek aramak için mahalleye inen tilkiler cep telefonu kamerasına yansıdı.


İlçede başlayan kar yağışının ardından yüksek kesimlerde aç kalan yaban hayvanları merkeze inmeye başladı. İlçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir arsa içinde 2 tilki, yiyecek ararken görüntülendi.


Kar yağışının başlamasıyla tilkilerin ortaya çıktıklarını belirten Adem Ulalı, "Malum bu sene ocak ayının bitmesine rağmen sadece dağlarda kar vardı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı her yeri beyaza bürüdü. Bu yağışla beraber sanırım aç kaldıkları için 2 tilki mahallede yiyecek arıyordu. Ben de hemen kayda aldım. Bundan sonra tilki, kurt ve ayı gibi hayvanlar ortaya çıkmaya başlayacak. Elimizden geldikçe doğaya yiyecek bırakalım" dedi.

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