Aç kalan yaban domuzları köye indi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde aç kalan yaban domuzları yerleşim yerlerine kadar indi.

Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçe merkezinden 10 kilometre uzaklıktaki Belat Mahallesi'ne kendi aracıyla giden Şaban Yanar (33), dağlardan mahalleye inen bir grup yaban domuzuyla karşılaştı. Yanar ilk önce çok korktuğunu belirterek uzak durduğunu söyledi. Yanar, normalde yaban domuzlarının çok saldırgan olduğunu, ilk defa bu kadar domuzla yaklaştığını belirtti.