Açık havada minik öğrencilere eğitim

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'deki Mustafa Kemal Paşa Anaokulu, ‘Okul Dışarıda Günü' kapsamında açık havada eğitim verdi.

Mustafa Kemal Paşa Anaokulu öğretmen, öğrenci ve velileri, okul bahçesinde salgın tedbirlerine dikkat ederek, “Dünya İçin Bir İyilik Yap” sloganı ile atık malzemelerden geri dönüşüm kutuları yaparak, ‘Okul Dışarıda Günü'nü kutladılar.

‘Okul Dışarıda Günü'nün açık havada öğrenmeyi ve oynamayı kutlamak için yapılan küresel bir etkinlik olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, "Açık havada oyunla öğrenme, çocukların sağlığını iyileştirir, öğrencinin öğrenme ile arasındaki ilişkiyi güçlendirir ve çevreleriyle daha kuvvetli bağlar kurmalarını sağlar. Çünkü oyun, çocuğun en öncelikli uğraşıdır ve çocukluklarından zevk almalarının merkezinde yer alır. Çocuklarımızın bir günü bile oyunsuz geçmesin temennisiyle oyun dostu tüm öğretmen ve velilerimize okulda ve okul dışında, oyun oynamaya sağladıkları destekleri için teşekkür ederim” dedi.