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Adanalı öğretmenden örnek davranış

Adanalı hayırsever bir öğretmen tarafından dar gelirli çocuklara dağıtılmak üzere Hakkari’ye oyunca ve kitap gönderildi.

Adanalı hayırsever bir öğretmen tarafından dar gelirli çocuklara dağıtılmak üzere Hakkari'ye oyunca ve kitap gönderildi.


Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı ve Sümbül Mahalle Muhtarı Ferdi Aksaç, Adanalı hayırsever öğretmen tarafından gönderilen koliler dolusu kitap ve oyuncağı teslim aldı. Eşi Hazal Aksaç ile birlikte kitap ve oyuncakları mahalledeki çocuklara dağıtın Başkan Aksaç, duyarlı ve hayırsever öğretmene teşekkür etti.


Sevinçleri gözlerinden okunan çocuklar ise hayırsever öğretmen ve kendilerine oyuncak ve kitap dağıtan muhtar ve eşine minnettar olduklarını söylediler.

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