AFAD İl Müdürü Karadeniz, gazetecilerle bir araya geldi

1 - 7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Hakkari'de görev yapan basın mensupları ile bir araya gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürü Resul Karadeniz, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Yaşanabilecek her türlü afete karşı vatandaşları bilgilendirmeye devam ettiklerini belirten Karadeniz, öğrenciden memura, sağlık çalışanından ev kadınlarına kadar toplumun her kesimine yönelik eğitim programları düzenlediklerini kaydetti.

Hakkari'nin depremde riskli iller arasında olduğunu ifade eden Karadeniz, tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini bildirdi. Muhtemel bir afette karşı hazırlıklı olduklarını kaydeden Karadeniz, 2022 yılının tatbikat yılı ilan edildiğini ve bu kapsamda çeşitli okullarda deprem tatbikatları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Karadeniz, Türkiye genelinde olduğu gibi Hakkari'deki tüm okullarda da deprem tatbikatı yapılacağını bildirdi.