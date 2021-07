AFAD'tan engellilere eğitim

2021 yılının AFAD yılı olarak ilan edilmesi kapsamında Hakkari AFAD İl Müdürlüğü tarafından yaşanabilecek doğal afet ve depremler esnasında acil kurtarmaya yönelik yapılacakların anlatıldığı eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda Hakkâri Bedensel Engelliler Derneği üyelerine acil kurtarmaya yönelik eğitim verildi.

Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin, deprem kuşağında bulunan Hakkari'de her an bir depremle karşılaşılabileceğini ve alınacak tedbirlerle can kaybının en aza indirilebileceğini söyledi. Keskin, “Alınacak tedbirlerin engellilerimizi de yakından ilgilendirdiğini AFAD İl Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler neticesinde birinci engelli grubuna yönelik eğitimler verildi. AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz'e ve AFAD personeline ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederim” dedi.